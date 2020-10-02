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Ульяновские ветеринары будут лечить бесплатно в День защиты животных

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Симбирский референтный центр ветеринарии в Ульяновске в эти выходные, 3 и 4 октября, проведет акцию «Добрый доктор Айболит». Ее приурочат к Международному дню защиты животных, который отмечается 4 октября. Всем обратившимся к специалистам владельцам домашних животных дадут бесплатные консультации и окажут первую помощь.

Кроме того, будет проводиться бесплатная вакцинация животных от бешенства. Самые ответственные хозяева получат сертификаты, которые дают право на бесплатные услуги ветеринаров в течение всего следующего года, пишет 1ul.ru.

1 октября сообщалось, что в России пока не будут вводить штрафы за отсутствие маркировки домашних животных. Как сказали «Известиям» в Минсельхозе России, пока вопрос об установлении мер взыскания является преждевременным, и сначала надо принять законопроект, который регулирует эти нормы.

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