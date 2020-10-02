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В пресс-центре МИЦ «Известия» состоится презентация федерального проекта «Россия глазами детей»

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6 октября в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, в ходе которой организаторы проекта «Россия глазами детей» обсудят популяризацию знаний об историческом и культурном наследии России, развитие патриотического воспитания среди школьников, а также дадут старт образовательной программе «Россия глазами детей. Посмотрим».

К участию в пресс-конференции приглашены:

  • Никонов Вячеслав Алексеевич, советский и российский историк, председатель комитета Государственной думы по образованию и науке;
  • Данилов Александр Анатольевич, советский и российский историк, специалист в области новейшей истории России, автор пособий по истории и руководитель экспертного совета издательства «Просвещение»;
  • Кожевников Михаил Юрьевич, президент группы компаний «Просвещение»;
  • Джеус Александр Васильевич, директор всероссийского детского центра «Орленок», кандидат психологических наук;
  • Шамис Евгения Михайловна, основатель «RuGenerations — российская школа Теории поколений», кандидат наук по специальности психолингвистика;
  • Гуров Сергей Петрович, основатель и автор проекта «Герои», член Совета отцов Москвы.

СПРАВКА

«Россия глазами детей» — федеральный проект, который будет презентован для подростков и их родителей группой компаний «Просвещение» и проектом «Герои» совместно с ведущими экспертами в сфере образования и науки. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В рамках программы дети смогут погрузиться в атмосферу открытий и познакомиться с историей и традициями страны. Первые три серии посвящены взгляду подростков на Великую Отечественную войну и Победу, память о которой в 2020 году имеет особое значение. Проект призван популяризировать знания об историческом и культурном наследии России, ее природных и географических богатствах, о которых зрителям расскажут сами дети.

Для аккредитации необходимо прислать ФИО, серию и номер паспорта съемочной группы.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1 , к. 57, с. 3, 2-й этаж.

ВАЖНО! Мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и личный мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

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