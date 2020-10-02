На АЗС предложили увеличить погрешность при недоливе топлива

Росстандарт хочет разрешить АЗС не доливать вдвое больше бензина. Допустимая погрешность при продаже топлива может измениться с 0,25 до 0,5%. Предложение направили в Минэнерго России.

Национальный стандарт, допускающий погрешность в 25 мл на 10 л топлива, был принят только 1 октября. Его уже планируют изменить.

Дело в том, что авторы новой инициативы уверяют, обеспечить порог всего в 0,25% практически невозможно. В ведомстве считают, что на погрешность влияет множество факторов, в том числе климатические условия. Чтобы колонка не ошибалась, ее придется значительно переоборудовать, а это огромные дополнительные издержки для отрасли.