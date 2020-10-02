Главный психолог МЧС оценила устойчивость россиян на четверку

Психологическую устойчивость россиян в период пандемии можно оценить на четыре по пятибалльной шкале. Об этом заявила глава Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Юлия Шойгу в пятницу, 2 октября.

При возникновении тревожности искать способы ее преодоления лучше вместе с психологом, сказала она сайту kp.ru. При этом Шойгу подчеркнула, что специалиста нужно выбирать тщательно, проверять его документы об образовании и доверять личным ощущениям от общения с ним.

15 сентября начальник ГКУ «Система-112» Николай Абрамченков рассказал, что жители и гости столицы в период самоизоляции часто жаловались на повышенную тревожность. Такие звонки перенаправляли психологам, сказал он. Абрамченков рассказал, что в дальнейшем служба планирует обзавестись также психологами для операторов, так как их работа сопряжена со стрессом.