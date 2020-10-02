Прямой эфир
Сюжет:

Главный психолог МЧС оценила устойчивость россиян на четверку

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психологическую устойчивость россиян в период пандемии можно оценить на четыре по пятибалльной шкале. Об этом заявила глава Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС РФ Юлия Шойгу в пятницу, 2 октября.

При возникновении тревожности искать способы ее преодоления лучше вместе с психологом, сказала она сайту kp.ru. При этом Шойгу подчеркнула, что специалиста нужно выбирать тщательно, проверять его документы об образовании и доверять личным ощущениям от общения с ним.

15 сентября начальник ГКУ «Система-112» Николай Абрамченков рассказал, что жители и гости столицы в период самоизоляции часто жаловались на повышенную тревожность. Такие звонки перенаправляли психологам, сказал он. Абрамченков рассказал, что в дальнейшем служба планирует обзавестись также психологами для операторов, так как их работа сопряжена со стрессом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020