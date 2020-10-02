Питомник редких деревьев возродят в Севастополе

Питомник, в котором будут выращивать краснокнижные виды деревьев, планируют восстановить в Севастополе. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

Выращенные деревья планируют использовать для компенсационных высадок, если потребуется снос старых насаждений при строительство социальной инфраструктуры. По словам Развожаева, на текущий момент в Севастополе сложно найти посадочных материал. В связи с этим и было принято решение о создании питомника. Об этом пишет интернет-газета «Новый Севастополь».

Развожаев уточнил, что речь идет о возрождении питомника, который когда-то существовал в городе. Специалисты планируют выращивать редкие деревья, типичные для севастопольской территории.

2 октября Михаил Развожаев официально вступил в должность губернатора, принеся присягу в ходе торжественной церемонии в Доме офицеров Севастополя.