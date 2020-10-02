Развожаев вступил в должность губернатора Севастополя

Избранный губернатор Севастополя Михаил Развожаев официально вступил в должность, принеся присягу в ходе торжественной церемонии в Доме офицеров столицы Крыма в пятницу, 2 октября.

Он поклялся «соблюдать Конституцию РФ, федеральное законодательство, устав города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина», а также способствовать процветанию города и благосостоянию его жителей.

На церемонии из-за противоэпидемических мер присутствуют только официальные лица. Среди них: вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, командующий Черноморским флотом России Игорь Осипов, глава Крыма Сергей Аксенов, сенатор Екатерина Алтабаева, спикер законодательного собрания города Владимир Немцев и журналисты.

Избирком Севастополя утвердил 15 сентября результаты выборов главы региона, в которых победил врио губернатора Развожаев. Выборы главы города прошли в единый день голосования в России.

По предварительным подсчетам ЦИК, Развожаев получил 85% голосов избирателей. Председатель избиркома Севастополя Сергей Даниленко отмечал, что после обработки 100% протоколов участковых комиссий врио губернатора набрал 135 124 голоса, что составило 85,72% голосов избирателей.

Выборы разного уровня прошли в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга) 13 сентября. Работало более 56 тыс. избирательных участков. Для победы кандидат должен был набрать как минимум 50% плюс один голос.