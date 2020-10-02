Центр им. Гамалеи создал прибор для выявления коронавируса в воздухе

Прибор для обнаружения в воздухе до 86 патогенных биологических объектов, в том числе COVID-19, создал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил заведующий лабораторией трансляционной биомедицины Центра имени Гамалеи Артем Ткачук.

По его словам, устройство позволяет определить наличие в воздушной среде бактерий, токсинов и вирусов, в том числе COVID-19. «И этот прибор может работать без прямого участия человека, в постоянном режиме, 24/7 оценивать появление в воздухе опасных биологических агентов», — приводит его слова в ходе презентации прибора агентство городских новостей «Москва».

Ткачук добавил, что приборы для обнаружения COVID-19 в воздухе можно будет установить в метрополитене и аэропортах.

С октября начинаются пилотные размещения этого оборудования. «Прогноз такой, что мы начнем комплектовать такие точки, как аэропорты, метрополитен и несколько зданий, которые хотят разметить такое оборудования для контроля вентиляции», — сказал он. Ткачук отметил, что к разработке уже проявили интерес другие страны.

Накануне директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сделал прививку от коронавируса себе и своим сотрудникам, передает RT.

Ранее в пятницу он сообщил, что после использования вакцины «Спутник V» повышенную температуру можно сбить таблеткой парацетамола. Также ученый рассказал, что препарат от коронавируса можно сочетать с витаминами, обезболивающими и другими лекарствами. При этом Гинцбург посоветовал избегать лишь цитостатиков и некоторых антибиотиков, отрицательно действующих на клетки.