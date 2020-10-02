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Рабочий погиб из-за воспламенения одежды в Нижегородской области

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В Нижегородской области проводится проверка по факту несчастного случая на производстве в Ардатовском районе. Электрик скончался от ожогов, который получил при воспламенении одежды.

Инцидент произошел 1 октября в рабочем поселке Мухтолово. По данным инспекции труда, 60-летний мужчина выполнял свои рабочие обязанности, когда на нем начала гореть одежда. От полученных травм потерпевший скончался, сообщает ИА «НьюсНН».

Инспекторы проводят расследование и выясняют обстоятельства и причины случившегося. Специалисты ведомства проверят, был ли работник обеспечен средствами защиты и специальной одеждой.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области 41-летнего мужчину придавило стеной курятника. Местный житель проводил ремонт кирпичной постройки, когда стена обрушилась.

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