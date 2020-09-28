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Рухнувшая стена курятника насмерть придавила рабочего под Волгоградом

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В Киквидзенском районе Волгоградской области при обрушении стены курятника погиб 41-летний мужчина. СК организовал по данному поводу проверку.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на источник в экстренных службах региона, трагедия произошла в воскресенье, 27 сентября, на территории одного из домовладений по улице Степная в селе Ежовка. Глава семейства ремонтировал кирпичную хозпостройку, когда та обрушилась и придавила его.

Мужчина получил различные травмы и скончался на месте до прибытия скорой помощи.

По факту произошедшего следователи территориального отдела СУ СКР по региону проводят проверку.

3 сентября в поле около села Кольдюки в Рязанской области 53-летний помощник оператора сеялки попал под колесо техники. От полученных травм он скончался на месте.

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