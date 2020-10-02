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Головченко утвержден в должности премьер-министра Белоруссии

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Палата представителей согласилась назначить Романа Головченко премьер-министром Белоруссии. Об этом сообщает в пятницу, 2 октября, «БелТА».

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Всего в тайном голосовании приняли участие 100 депутатов. За кандидатуру Головченко высказались 99 из них, один против.

«Работа правительства в первую очередь командная, здесь важен симбиоз и сплав разных квалификаций, жизненного опыта, компетенций. Считаю, что, поддержав мою кандидатуру, вы поддержали весь действующий состав правительства, который настроен решать проблемные вопросы, сделать нашу страну более привлекательной для жизни, сделать ее богаче и духовно, и материально», — сказал Головченко.

В августе президент Белоруссии Александр Лукашенко после своего переизбрания назначил новый состав правительства. По его указу премьер-министром страны стал Роман Головченко.

На тот момент депутаты еще не определились с датой заседания, на котором они могли рассмотреть и согласовать кандидатуру Головченко.

Головченко родился 10 августа 1973 года. Он занимал различные должности в Совете безопасности страны и администрации президента, был послом в ряде стран Ближнего Востока, пишет «Газета.ру».

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