Без лица: филиалам иностранных компаний разрешат получать лицензии в РФ

Филиалы зарубежных компаний — фармацевтических, медицинских, образовательных и так далее — планируется допустить к получению лицензий наравне с российским бизнесом. Об этом говорится в законопроекте Минэкономразвития (есть у «Известий»). В общей сложности под ослабление барьеров на доступ к российскому рынку могут подпасть сразу 52 вида деятельности. В Минэке ожидают от новых правил притока зарубежных компаний. Но эксперты уверены, что оборотной стороной упрощения входа на рынок РФ станет ущемление интересов отечественных производителей.

Заполнить пробел

Согласно действующему законодательству, получить лицензию в России нельзя без создания юридического лица и внесения сведений о компании в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), пояснил «Известиям» директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

Однако у иностранных юрлиц таких данных нет: перед началом деятельности на территории России они не могут зарегистрироваться в ЕГРЮЛ, поскольку закон требует исключительно аккредитации филиалов с занесением в специальный реестр.

— Получается, что зарубежная компания, которая планирует работать по лицензии в России, обязательно должна открыть здесь дочернюю организацию. Изменениями в закон этот пробел в регулировании будет устранен, — пояснил Александр Вдовин.

Корректировки дадут право филиалам иностранных фирм получать лицензии на основании своего номера и даты регистрации в реестре аккредитации. Законопроект подготовлен в рамках плана мероприятий «Трансформация делового климата» по направлению «Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности», отметили в Минэкономразвития.

Документом предполагается, что под регулирование подпадет 52 вида деятельности, для старта которых требуется лицензия. Наиболее востребованные из них — образование (на данный момент выдано около 120 тыс. лицензий), медицина (103,5 тыс.), пассажирские автоперевозки (64,8 тыс.) и фармацевтика (55,4 тыс.).

По данным реестра аккредитованных филиалов иностранных юрлиц, с 2015 по 2019 год в России работало 2257 отделений зарубежных компаний.

Кроме банков

Предлагаемые поправки позволят привлечь на российский рынок больше зарубежных организаций, которые смогут осуществлять почти все лицензируемые виды деятельности, отметила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Кроме того, они будут стимулировать уже действующие в российском правовом поле зарубежные фирмы заниматься прежде не доступными им сферами бизнеса.

Мера должна так или иначе простимулировать иностранные предприятия расширяться, создавать новые рабочие места и так далее, полагает эксперт.

Впрочем, не всем иностранным организациям будет позволено работать в РФ через филиалы, без создания обособленного юрлица. Прежде всего это касается финансовой сферы: ЦБ не выдает лицензию на осуществление банковской деятельности зарубежным компаниям, а повлиять на его правила в правительстве не могут, поскольку регулятор действует автономно от властей. В Райффайзенбанке, Росбанке, Сити-банке, «Юникредит» и Дойче-банке не ответили на запрос «Известий» о том, какое оформление было бы для них предпочтительнее.

В Ассоциации европейского бизнеса, в Германской торгово-промышленной палате не прокомментировали, насколько востребованы окажутся нововведения Минэка для их членов.

Целесообразность законопроекта не вызывает вопросов: он даст зарубежным фирмам большую гибкость при выборе правовой формы присутствия, уверена партнер юридической практики КПМГ в России и СНГ Ольга Ясько. Однако практическая реализация инициативы будет непростой, так как повлечет за собой существенный объем законотворчества: в положение о лицензировании каждого вида деятельности придется вносить изменения.

Основное преимущество филиала перед классическим юрлицом — это общий банковский счет с материнской организацией, тогда как обособленная «дочка» обязана заводить отдельный, отметил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Кроме этого российской дочерней компании иностранного юрлица нужно иметь дополнительную документацию для получения финансирования из головной структуры.

Если законопроект вступит в силу, для нерезидентов существенно снизятся административные барьеры за счет оптимизации временных и финансовых затрат, а также повысится инвестиционная привлекательность российской экономики в целом, уверен эксперт. Однако определенную опасность документ все же представляет.

— Основные риски подобных нововведений связаны с ущемлением интересов российских игроков, а также потенциальным допуском иностранцев на стратегически важные рынки, от которых сильно зависят благосостояние и безопасность страны, — сообщил Дмитрий Орехов.

Изначально лицензирование вводилось с целью большего регулирования деятельности компаний, напомнил аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. Можно предположить, что при современных методах контроля, в том числе благодаря автоматическому обмену финансовой информацией между странами, необходимость в жестком регулировании отпала. Изменения в законодательстве снизят бюрократическую нагрузку на фирмы, но их число значительно не увеличится, уверен эксперт.