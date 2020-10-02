Автобус сбил насмерть мужчину на юге Москвы

В Москве рейсовый автобус сбил мужчину, перебегавшего Каширское шоссе в неположенном месте. Пешеход погиб на месте ДТП. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

«На Каширском шоссе, 122, — ДТП с участием пешехода и 907-го автобуса. По предварительным данным, мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте рядом с подземным пешеходным переходом, перед движущимся автобусом», — заявили в департаменте, подчеркнув, что мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняется, что в автобусе пострадавших нет. В настоящий момент причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД. В департаменте в связи со случившемся призвали пешеходов соблюдать ПДД и быть внимательными.

30 сентября в Башкирии автобус сбил 26-летнюю девушку, которая переходила дорогу в непредусмотренном месте. В результате наезда пешеход получила различные травмы и была госпитализирована. Она скончалась в больнице.