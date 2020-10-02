Прямой эфир

Евросоюз выделил €720 млн на синхронизацию энергосистем стран Балтии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз выделил €720 млн на проект по синхронизации энергосистем Прибалтики с континентальной частью Европы. Об этом заявила 2 октября на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Конец эпохи: какое будущее ждет нефтяную отрасль
Эксперты прогнозируют неизбежное падение спроса на черное золото уже через 30 лет

«Сегодня очень важный день для Европы. Мы делаем большой шаг к соединению Европы и показываем европейскую солидарность в действии. Прошлой ночью мы выделили €720 млн, чтобы связать балтийскую энергетическую систему с остальной Европой», — приводит ТАСС ее слова.

Ожидается, что проект будет реализован через пять лет и синхронизация энергетических систем стран Балтии будет идти через Польшу.

В июне прошлого года руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с представителями Еврокомиссии дорожную карту синхронизации электросетей с континентальной европейской сетью. Отмечается, что соглашению предшествовало подписание в марте соглашения о финансировании первой фазы синхронизации на сумму €323 млн.

Энергетическая синхронизация Евросоюза и стран Балтии была одним из первых приоритетных проектов Еврокомиссии в рамках строительства Энергосоюза ЕС, пишет Deutsche Welle.

Несколько лет назад в Евросоюзе представили стратегию создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Для достижения цели потребуется инвестировать в развитие экологической энергетики дополнительно от €175 млрд до €290 млрд в год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020