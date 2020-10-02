Евросоюз выделил €720 млн на синхронизацию энергосистем стран Балтии

Евросоюз выделил €720 млн на проект по синхронизации энергосистем Прибалтики с континентальной частью Европы. Об этом заявила 2 октября на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня очень важный день для Европы. Мы делаем большой шаг к соединению Европы и показываем европейскую солидарность в действии. Прошлой ночью мы выделили €720 млн, чтобы связать балтийскую энергетическую систему с остальной Европой», — приводит ТАСС ее слова.

Ожидается, что проект будет реализован через пять лет и синхронизация энергетических систем стран Балтии будет идти через Польшу.

В июне прошлого года руководства Латвии, Литвы, Эстонии и Польши подписали вместе с представителями Еврокомиссии дорожную карту синхронизации электросетей с континентальной европейской сетью. Отмечается, что соглашению предшествовало подписание в марте соглашения о финансировании первой фазы синхронизации на сумму €323 млн.

Энергетическая синхронизация Евросоюза и стран Балтии была одним из первых приоритетных проектов Еврокомиссии в рамках строительства Энергосоюза ЕС, пишет Deutsche Welle.

Несколько лет назад в Евросоюзе представили стратегию создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Для достижения цели потребуется инвестировать в развитие экологической энергетики дополнительно от €175 млрд до €290 млрд в год.