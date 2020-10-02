Трамп допустил создание демократами двух-трех новых штатов в США

В случае победы на президентских выборах 3 ноября кандидата от демократов партия намерена увеличить число штатов с тем, чтобы укрепить свои позиции в Сенате и Палате представителей. Об этом 1 октября заявил президент США Дональд Трамп.

Таким образом американский лидер ответил на вопрос о том, могут ли демократы добиться статуса штатов для федерального округа Колумбия, Гуама и Пуэрто-Рико.

«Они собираются создать два или три новых штата, Гуам и два других, о которых здесь упоминалось. Это дало бы им автоматически шесть мест в Сенате, что несправедливо, и более 20 мест в Палате представителей», — объяснил глава государства.

Он отметил, что подобные шаги привели бы к созданию фактически однопартийной системы.

«Они хотят создать два-три новых штата, и тогда число штатов выросло бы до 53. Как бы выглядел наш флаг, если бы было 52 или 53 штата? Это зависело бы от того, что им удалось бы сделать, а они, возможно, сделали бы еще больше — островов ведь много». — цитирует его ТАСС.

Трамп добавил, что такие перемены были бы «очень печальными для страны».

Демократическую партию на президентских выборах представляет Джо Байден. Ранее, 24 сентября, сообщалось, что он опережает по популярности среди избирателей действующего главу государства в штатах Аризона, Мичиган, Висконсин и Пенсильвания.

Выборы президента США назначены на 3 ноября. Помимо президента, будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.