Военные эксперты назвали лучший танк для Третьей мировой войны

Военные эксперты Йенс Венер из Дрезденского музея и Бернард Каст рассказали, какой танк стал бы идеальным для Третьей мировой войны, если бы она началась во время холодной войны.

По словам Венера, едва ли не лучшим танком в тот период времени можно назвать советский Т-72. Именно он, по мнению специалиста, лучше всего подошел бы для боев в Третьей мировой.

Эксперт объяснил, что Т-72 стоял на вооружении ГДР, а за счет его сравнительно невысокой стоимости, позволить боевую машину могли себе многие страны со слабыми экономиками.

При этом характеристики Т-72 во многом были более передовыми, чем у западных аналогов.

«В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО — например, немецкий «Леопард I» с очень легкой броневой защитой, или американские танки M60», — сказал Венер в эфире YouTube-канала Military History not Visualized.

Он также отметил, что в Т-72 удачно сочетаются огневая мощь, маневренность, быстроходность, система защиты экипажа от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия.

В марте американский военный журнал Military Watch Magazine составил рейтинг лучших танков мира. В топ вошли сразу две российские боевые машины — Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».