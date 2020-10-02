Житель Сахалина решил привлечь сбитого им велосипедиста к ремонту машины

Водитель из Южно-Сахалинска решил найти велосипедиста, с которым столкнулся, чтобы привлечь его к ремонту поврежденного авто.

Как пишет ИА Sakh.com 2 октября, ДТП произошло два дня назад на улице Антона Буюклы. По словам водителя Сергея, молодой человек на трюковом велосипеде BMX буквально прыгнул на проезжую часть с тротуара прямо под колеса.

«Я ехал со скоростью 30 км/час, не больше. Когда увидел его, попытался среагировать, дал чуть-чуть влево, но все произошло слишком быстро. Он прилетел мне головой без шлема в крыло. Великом разбил фару, ветровик помял», - рассказал мужчина.

Сергей отметил, что велосипедист после столкновения заявил, что не заметил машину, потом сел на велосипед и уехал, не дожидаясь приезда инспектора ГИБДД.

При этом в автоинспекции отметили, что случай страховой, однако без виновника аварии выплат ждать не стоит. Ущерб оценивается в 30-40 тыс. рублей.

По словам Сергея, просмотр видео с камер наблюдения показал, что за полчаса до происшествия показал, что юноша велосипеде несколько раз прыгал с бордюра на дорогу.

В ГИБДД назвали главные причины ДТП с участием велосипедистов. Главными видами нарушений в ДТП с участием велосипедистов были названы несоблюдение очередности проезда и нарушение требований сигналов светофора.