США сократят лимит приема беженцев до 15 тыс. в 2021 году

Власти Соединенных Штатов намерены в следующем году принять в страну до 15 тыс. беженцев, сообщает 30 сентября Госдепартамент.

«Соединенные Штаты ожидают получить в 2021 финансовом году более чем 300 тыс. новых обращений о предоставлении убежища и статуса беженца. Из этого числа до 15 тыс. будут беженцами, которые будут допущены в рамках программы США по приему беженцев», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное предложение президента США Дональда Трампа отражает его приверженность «обеспечению безопасности и благополучия американцев, особенно на фоне продолжающейся пандемии COVID-19».

Как пишет CNN, установленный на 2021 год уровень беженцев является новым историческим минимумом для США.

В годы президентства Барака Обамы он достигал 110 тыс. При этом кандидат от демократов на ноябрьских выборах Джо Байден пообещал в случае своего избрания установить ежегодную цель в 125 тыс. беженцев.

19 сентября Трамп заявил, что если Байден одержит победу на президентских выборах, то страна превратится в «лагерь для беженцев».