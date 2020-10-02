Жителям Подмосковья стало доступно онлайн-оформление субсидии на ЖКУ

Жители Московской области могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в электронном виде. Это стало возможно в рамках проекта «Умная платежка», сообщается на сайте регионального министерства социального развития в четверг, 1 октября.

Право на получение выплаты имеют те, кто зарегистрирован по месту жительства на территории области, а также в том случае, если расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22% от дохода семьи.

Размер субсидии рассчитывается из размера региональных стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

«С начала года субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг оформили 186 тыс. человек», — рассказала глава ведомства Ирина Фаевская.

Оформить получение субсидии можно на региональном портале государственных и муниципальных услуг. Также заявление можно подать через личный кабинет лкк.мособлеирц.рф и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением организовать продажи льготных авиабилетов через интернет. В письме организации предлагается идентифицировать пассажиров, имеющих право на льготные перелеты, через портал госуслуг.