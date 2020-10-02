Школы остались без антивирусного оборудования

В некоторых учебных заведениях страны — например, в Татарстане и Костромской области — по свидетельствам учителей и родителей, до сих пор не закуплено обеззараживающее воздух оборудование. Кроме того, есть заявления и о том, что в отдельных учреждениях деньги на них собирают с мам и пап.

Согласно предписаниям Роспотребнадзора об организации работы общеобразовательных учреждений, в 2020/21 учебном году школы должны использовать «приборы для обеззараживания воздуха» — бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

Однако, по данным Национальной родительской ассоциации (НРА) и экспресс-опросу «Известий», такие приборы есть далеко не везде.

— Родители из Ярославской области сообщили, что у них в школе есть три прибора, но они куплены на их собственные деньги. Из Москвы писали, что в учебном заведении есть лишь одна лампа на входе, и еще несколько родителей сообщили, что там, где учатся их дети, обеззараживающее оборудование есть только в коридорах. В Костроме сказали, что такого вообще нет, — рассказала директор НРА по развитию Марианна Шевченко.

Педагог из Татарстана заявила, что в своем учебном заведении подобных рециркуляторов тоже не видела.

— У нас даже намекали, чтобы мы попросили на них деньги у родителей, — сказала она.

Заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке Максим Зайцев уверен, что здесь имеет место халатность или коррупция. Он заявил, что с каждым подобным эпизодом должны разбираться следственные органы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лампы накапливания: кто платит за обеззараживающее оборудование для школ