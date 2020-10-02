Обвиняемый в торговле детьми врач не имел нужного образования

В деле врачей, обвиняемых в торговле детьми от суррогатных матерей, вскрылись новые нарушения.

В распоряжении «Известий» оказались результаты проверки, согласно которым специалист Тарас Ашитков работал в клинике «Некст Дженерейшен Клиник» (НДК) эмбриологом, не имея высшего профессионального образования по специальности «Биология», «Микробиология», «Биохимия». Это является нарушением требований приказа № 541н от 23.07.2010 Минздрава (регламентирует квалификационные характеристики должностей работников в здравоохранении).

— В медорганизации на должность эмбриолога могут быть приняты лица, имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Биология», «Микробиология», или «Биохимия» и дополнительное профессиональное образование в соответствии с направлением профессиональной деятельности. Врач акушер-гинеколог или врач-уролог не может быть принят на данную должность, не имея соответствующего образования, — рассказала «Известиям» зам директора центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова Наталья Долгушина.

Врач Тарас Ашитков в 2009 году врач якобы освоил специализацию по применению ЭКО и переноса эмбрионов в полость матки на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский цента акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России. Это указано на сайте НДК.

Однако в центре «Известиям» сообщили, что не нашли подтверждения этой информации.

Напомним, 23 июня в квартире на северо-востоке Москвы были найдены пять младенцев в возрасте от пяти недель до трех месяцев. Дети были рождены суррогатными матерями. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Торговля людьми». В ходе расследования задержали восемь человек, включая Ашиткова.

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ЭКО невидаль: в деле о продаже детей нашли врача без образования