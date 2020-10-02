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Жители Москвы и области увидят «противостояние Марса» 14 октября

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В Москве и Подмосковье 14 октября можно будет наблюдать уникальное астрономическое явление под названием «противостояние Марса». Об этом в четверг, 1 октября, РИАМО рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

«В этот день планета будет очень яркой и видна высоко над горизонтом вечером и ночью», — пояснила она.

Эксперт добавила, что красная планета будет очень яркой из-за своего приближения к Земле, поэтому увидеть Марс можно будет невооруженным глазом, однако лучше использовать телескоп или бинокль. В следующий раз подобное явления произойдет только в 2035 году.

Как отмечает телеканал «360», приближение Марса к Земле происходит примерно раз в два года, но максимально планеты сближаются раз в 15-17 лет. Такие сближения принято называть «великими противостояниями».

Помимо «противостояния Марса» 14 октября, в конце месяца ожидается еще одно «противостояние» — с Ураном.

В конце июня сообщалось, что астрономы обнаружили на поверхности звезды Бетельгейзе гигантские пятна. Именно они, а не пылевое облако, как полагали ранее, снизили яркость светила.

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