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Адвокат рассказал о шансе смягчить приговор Ефремову

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Суд вряд ли охотно смягчит приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному за смертельное ДТП, но шанс есть, заявил адвокат Сергей Жорин.

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Ранее артист написал письмо, в котором заявил о раскаянии, и отметил, что изначальный отказ признавать вину в суде был продиктован адвокатом Эльманом Пашаевым.

По мнению Жорина, написанное в письме Ефремова, скорее всего, соответствует действительности, и актер стал жертвой действий Пашаева.

«Вполне возможно, он убедил актера, что ему не нужно признавать вину, что его могло не быть за рулем. До поры до времени они находились в гармонии, до вынесения приговора», — сказал адвокат в эфире НСН 1 октября.

Появление нового покаянного письма он счел правильным ходом, так как Ефремов уже обратился с апелляцией.

«Если что-то может облегчить его положение, то это новая позиция, которую он теперь избрал, думаю, благодаря его новым защитникам. Это правильный ход», — указал Жорин.

1 октября актер Михаил Ефремов возместил моральный ущерб в размере 800 тыс. рублей старшему сыну погибшего в аварии курьера Сергея Захарова.

ДТП произошло 8 июня в центре Москвы. Находясь в нетрезвом состоянии, Ефремов выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль Lada, за рулем которого был Захаров. Мужчина скончался в больнице.

В суде Ефремов заявил, что не признает вину, однако позднее отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и взял на себя ответственность за ДТП. Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима. В поданной апелляции Ефремов отметил, что отказался от услуг уже лишенного адвокатского статуса Пашаева, а также выплатил семье погибшего компенсацию.

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