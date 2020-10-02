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Трамп вернет в кодекс спецназа ВМС США слова «мужчины» и «братство»

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Президент США Дональд Трамп решил отменить приказ об исключении из кодекса «морских котиков» слов «мужчина» и «братство».

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Ранее кодекс элитного спецназа ВМС США подвергся гендерно нейтральному редактированию. В тексте сменили фразу «обычные мужчины с необычными желаниями» на «обычные граждане», а слово «братство» поменяли на «группа морских воинов». Как объяснил представитель ВМС Мэтью Страуп, первоначальный текст кодекса писали еще до того, как в спецназ начали принимать женщин.

«Я немедленно отменю этот смехотворный приказ», — написал Трамп в Twitter 1 октября.

В тот же день сообщалось, что японская авиакомпания Japan Airlines заменила обращение «дамы и господа» в объявлениях на борту самолетов и в аэропортах на гендерно-нейтральные термины.

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