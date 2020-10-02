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Адвоката арестованных по делу о торговле детьми врачей поймали на резкой смене позиции

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Адвокат врачей, обвиняемых в торговле детьми от суррогатных матерей, Игорь Трунов резко изменил свои комментарии СМИ. В среду, 30 сентября, он сообщил «Известиям» и подтвердил ТАСС, что планируется задержание клиентов клиник, где работали его подопечные. При этом речь идет о людях нетрадиционной ориентации. Якобы СК изъял все документы и адвокату известны фамилии потенциальных новых фигурантов дела, но назвать их он отказался.

«Сейчас будут проверять российских клиентов. Изъяли всю документацию с 2014 года. Среди них есть две громкие звездные фамилии, которые отправили рожать суррогатных матерей в США. На них не распространяются ограничения в законе. Следствие планирует завершить работу к концу года», — говорил Игорь Трунов 30 сентября.

На следующий день он заявил совсем другое.

«ТАСС ссылается на какие-то свои источники в СК, но я же не могу говорить, что будет делать СК. Люди скажут, что я сошел с ума», — прокомментировал Игорь Трунов.

Собеседник «Известий», знакомый с ситуацией, считает, что цель адвоката Трунова — раздуть как можно больше хайпа. Это ему уже отчасти удалось. Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина по следам этого заявления обратилась с письмом (есть у РБК) к генпрокурору Игорю Краснову. Она назвала подобные действия неконституционными.

Среди задержанных есть лица нетрадиционной ориентации, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

«Поэтому Трунов спекулирует на информации. Рассказывает СМИ, что планируются еще больше таких задержаний. На самом деле следствие задерживать геев не планирует. Их интересуют только те, кто участвовал в торговле людьми», — отметил источник.

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