Врачи в Подмосковье спасли от слепоты пациента со зрением -45

В Московской области медики спасли пациента со зрением -45 от слепоты. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Микрохирургическую операцию провели врачи Раменской центральной районной больницы. 49-летний мужчина мог ослепнуть в любой момент, у него были диагностированы катаракта и близорукость. Он долгое время носил жесткие линзы, а причиной ухудшения зрения стала прогрессирующая катаракта.

Как рассказал заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец, с прогрессированием миопии человеческий глаз постепенно удлиняется, приобретая уже не круглую, а овальную форму. У пациента длина глаза увеличилась почти в 1,5 раза и составляла 34,5 мм, отмечает «Москва 24». В этой связи обычную операцию мужчине делать было нельзя.

«Исходя из двух проблем — экстремальной миопии и плотной катаракты — мы провели одну микрохирургическую операцию, которая стала решением и вылечила сразу обе патологии», — цитирует медика телеканал «360».

Операция прошла успешно, и медикам удалось спасти пациента от слепоты. Так, ему имплантировали искусственный хрусталик с линзой минусовой диоптрийности, которая компенсирует экстремальную близорукость и помогает правильно распределить изображение по глубине удлинившегося глаза. Пациента выписали из медучреждения уже на второй день, уточняет РИАМО.

1 октября сообщалось, что подмосковные медики удалили пациентке 15-килограммовую опухоль.