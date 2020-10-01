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Врачи в Подмосковье удалили пациентке 15-килограммовую опухоль

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Медики Московского областного онкологического диспансера в Балашихе удалили 15-килограммовую опухоль 64-летней пациентке. Об этом в среду, 30 сентября, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

После того, как женщину привезли в стационар, медики в ходе диагностики установили, что опухоль оттеснила органы брюшной полости вправо. Селезенка была вдавлена вверх в диафрагму, левая почка перемещена в противоположную сторону.

«У пациентки выявили липосаркому забрюшинного пространства. К счастью, несмотря на такие размеры опухоли, метастазы от нее не образовались. Операция длилась три часа», — приводит слова заведующего онкологического отделения № 11 Ивана Джансыза РИАМО.

Врач отметил, что главной сложностью было не допустить травмирования крупных сосудов, отвечающих за кровоснабжение почки: они были оттеснены опухолью в сторону, уточняет агентство городских новостей «Москва». Он добавил, что опухоль закрывала видимость почти всей брюшной полости пациентки. Удаление злокачественного образования прошло почти без потери крови.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и продолжает лечение под наблюдением медиков. В будущем ей нужно будет пройти химиотерапевтическое лечение, пишет «Москва 24».

28 сентября сообщалось, что в Московской области врачи больницы имени Розанова спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил 21 магнит.

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