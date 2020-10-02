В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 50 рейсов
В аэропортах Москвы в ночь на пятницу, 2 октября, было отменено или задержано 48 рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 01:25 мск, 13 авиаперелетов было отменено в Шереметьево, еще четыре задержаны.
Во Внуково отменили также 13 рейсов, три задержаны. А в Домодедово не состоятся 11 перелетов, еще четыре задерживаются.
При этом аэропорт Жуковский продолжает свою работу в штатном режиме, пишет «Газета.ру».
Причины изменений в расписании полетов не приводятся.
Накануне в аэропортах Москвы порядка 60 рейсов были отменены и задержаны, из них большинство во Внуково.