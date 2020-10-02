Прямой эфир

В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 50 рейсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В аэропортах Москвы в ночь на пятницу, 2 октября, было отменено или задержано 48 рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Расписания».

Дело рук улетающих: в аэропортах и самолетах нашли нарушения санитарных норм
Среди самых распространенных — отсутствие масок и перчаток у пассажиров и несоблюдение социальной дистанции

По состоянию на 01:25 мск, 13 авиаперелетов было отменено в Шереметьево, еще четыре задержаны.

Во Внуково отменили также 13 рейсов, три задержаны. А в Домодедово не состоятся 11 перелетов, еще четыре задерживаются.

При этом аэропорт Жуковский продолжает свою работу в штатном режиме, пишет «Газета.ру».

Причины изменений в расписании полетов не приводятся.

Накануне в аэропортах Москвы порядка 60 рейсов были отменены и задержаны, из них большинство во Внуково.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020