В аэропортах Москвы отменено и задержано почти 50 рейсов

В аэропортах Москвы в ночь на пятницу, 2 октября, было отменено или задержано 48 рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 01:25 мск, 13 авиаперелетов было отменено в Шереметьево, еще четыре задержаны.

Во Внуково отменили также 13 рейсов, три задержаны. А в Домодедово не состоятся 11 перелетов, еще четыре задерживаются.

При этом аэропорт Жуковский продолжает свою работу в штатном режиме, пишет «Газета.ру».

Причины изменений в расписании полетов не приводятся.

Накануне в аэропортах Москвы порядка 60 рейсов были отменены и задержаны, из них большинство во Внуково.