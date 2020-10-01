Порядка 60 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменены и задержаны 58 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 05:00 мск 1 октября в Домодедово задерживаются восемь рейсов, еще 13 отменены. Во Внуково 19 рейсов отменены и три задержаны. В аэропорту Шереметьево задерживаются пять рейсов, отменены десять.

В Жуковском изменений в расписании нет.

О причинах отмены и задержки рейсов не сообщается.

30 сентября стало известно, что пассажиропоток аэропортов России в августе вырос к июлю в 1,3 раза. При этом на международных линиях пассажиропоток вырос в 8,2 раза.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью приостановила международное авиасообщение. В конце июля его начали восстанавливать.