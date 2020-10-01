Прямой эфир

Порядка 60 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В московских аэропортах отменены и задержаны 58 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Улетный режим: Греция дала зеленый свет на открытие авиасообщения с РФ
Также ведутся переговоры с Кубой, Доминиканой и Мексикой, говорят источники «Известий»

Так, по состоянию на 05:00 мск 1 октября в Домодедово задерживаются восемь рейсов, еще 13 отменены. Во Внуково 19 рейсов отменены и три задержаны. В аэропорту Шереметьево задерживаются пять рейсов, отменены десять.

В Жуковском изменений в расписании нет.

О причинах отмены и задержки рейсов не сообщается.

30 сентября стало известно, что пассажиропоток аэропортов России в августе вырос к июлю в 1,3 раза. При этом на международных линиях пассажиропоток вырос в 8,2 раза.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью приостановила международное авиасообщение. В конце июля его начали восстанавливать.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020