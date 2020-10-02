Охранник обвинил мать сестер Кардашьян в домогательствах

Сотрудник охранной службы обвинил телезвезду Крис Дженнер в сексуальных домогательствах, сообщает TMZ.

Экс-охранник семьи Марк Маквильямс рассказал, что 64-летняя мать сестер Кардашьян оскорбляла его, делала непристойные комплименты и комментарии относительно его половой жизни, а также несколько раз делала ему массаж шеи и плеч, опуская свою руку ему на область паха.

Kris Jenner Calls BS on Security Guard's Sexual Harassment Lawsuit https://t.co/FH87IV6TpI — TMZ (@TMZ) October 1, 2020

По словам Маквильямса, она неоднократно жаловался отделу кадров своей охранной компании, однако его обращения остались без внимания.

В свою очередь адвокат Дженнер, Марти Сингер, сообщил, что мужчина практически не общался с членами семьи, пока работал на них. При этом уволили охранника за сон на рабочем месте, а подобные претензии являются местью.

«Охранник никогда не жаловался своему работодателю на Крис, до тех пор пока не придумал это смехотворное утверждение», — подчеркнул адвокат.

В июле сообщалось, что абсолютного чемпиона России по бодибилдингу 2016 года Александра Крупнова задержали по подозрению в растлении несовершеннолетней.