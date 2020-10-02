Раскрыты подробности нападения медведя на людей в подмосковном цирке

Медведь из цирка шапито в подмосковном Реутове, напавший на дрессировщика и его сына, снял намордник по дороге к клетке, рассказала 1 октября старший помощник руководителя управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, после выступления медведя вели в клетку, и в это время животное было в наморднике. Однако по пути медведь сумел его снять.

«На улице, уже вне сцены, медведь стащил лапой намордник, прижал мальчика к себе лапой и укусил ребенка за голову», — цитирует Врадий «РИА Новости».

В СК отметили, что отец-дрессировщик, увидев происходящее, отогнал медведя от сына. У мужчины царапины на руках.

В настоящее время 12-летний ребенок госпитализирован, ему наложили швы. Жизни мальчика ничего не угрожает, сообщает РЕН ТВ.

27 сентября стало известно, что в зоопарке Мадрида горилла напала на сотрудницу учреждения, в результате чего женщина получила тяжелые травмы.