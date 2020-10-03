Горные работы: чему учат детей балкарские чабаны

Балкарцы — один из самых высокогорных народов Европы, населяющий предгорья и горные районы центральной части Северного Кавказа. Их язык — один из древнейших тюркских языков, их жилища затеряны среди горных массивов и густых лесов, плодородных речных долин и альпийских лугов. История о балкарском чабане Хадисе Мамаеве — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Ахмат Байсиев
Хадис живет в селе Верхняя Балкария. Оно расположено на границе с Грузией, в верховьях Черекского ущелья, на высоте 1200 м над уровнем моря
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Фото: Ахмат Байсиев
Отару, одним из владельцев которой он является, чабан пасет в одиночестве за десятки километров от села, в горах, у ледников урочища Сукан
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Фото: Ахмат Байсиев
Здесь нет мобильной связи и вокруг ни души. Если с ним что-то случится, просить помощи будет не у кого
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Фото: Ахмат Байсиев
Работа у чабана непростая — вокруг бродят хищники, горные тропы таят множество опасностей, лавины и сели могут накрыть в любой момент. В горах Хадис может полагаться только на себя
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Фото: Ахмат Байсиев
Во время каникул вместе с отцом в горы отправляются Казим и Эльяс. Сыновья помогают Хадису пасти отару, а он передает им секреты профессии и учит выживать в горах
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Фото: Ахмат Байсиев
Во время работы Хадис живет в кошаре, питается мясом, айраном и хлебом, который выпекает в золе. Воду берет из родника. Когда ему на смену приходит другой чабан, он возвращается в родное село
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Фото: Ахмат Байсиев
В сельском доме живет несколько поколений Мамаевых
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Фото: Ахмат Байсиев
Матери Хадиса недавно не стало. Сейчас он живет с отцом, женой-домохозяйкой и сыновьями
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Фото: Ахмат Байсиев
Село Верхняя Балкария крупное, зажиточное и благоустроенное
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Фото: Ахмат Байсиев
Казим и Эльяс учатся в сельской школе
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Фото: Ахмат Байсиев
После уроков помогают родителям по хозяйству
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Фото: Ахмат Байсиев
Традиционные занятия балкарцев — скотоводство и горное террасное земледелие. Домашние промыслы: обработка кожи и дерева, выделка сукна, бурок, войлока, у женщин — вязание из шерсти
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Фото: Ахмат Байсиев
В настоящее время в Верхней Балкарии развивается туристическая инфраструктура. В 2016 году в селе была восстановлена закрытая в советское время старинная мечеть. В его окрестностях сохранились уникальные архитектурные и природные памятники — руины традиционных балкарских поселений, оборонительные башни, склепы, Черекская теснина, урочище Уштулу
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