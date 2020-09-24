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На рогах: как живут кочевники-оленеводы Монголии

В мире осталось менее 300 цаатанов
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Цаатаны — древний кочевой народ, обитающий на севере Монголии. Их повседневная жизнь — в фотогалерее «Известий»
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
В Дархадской котловине, где столетиями кочуют цаатаны, множество озер, самое большое из которых называется Доод-Цагаан-Нуур
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
«Цаатаны» на монгольском — «те, кто владеет оленями». Сами же себя они называют «духа» (с ударением на последний слог)
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Большинство цаатанов исповедуют древние шаманские культы, но треть считают себя атеистами
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Согласно последней переписи населения Монголии, проведенной в 2010 году, цаатанов осталось лишь 282 человека
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Олени остаются основой экономического уклада цаатанов
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Живут цаатаны в традиционных жилищах-чумах, именуемых урт
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Духанский язык, на котором говорят цаатаны, считается лингвистами исчезающим. В мире на нем говорят не более 500 человек
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Древняя винтовка Мосина — надежная защита стада от хищников
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Некоторые цаатаны обзаводятся в хозяйстве яками, более выносливыми, чем олени
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
«Олени — наша жизнь. Мы живем с оленями, благодаря оленям и ради оленей», — говорит старый пастух Увугдорж Делгер
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Правительство Монголии выделяет цаатанам денежные пособия, но в целом они живут натуральным хозяйством, как и столетия назад
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Впрочем, цаатаны неплохо адаптировались и к товарно-денежной экономике, продавая свои поделки туристам
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Кочевники цаатане
Фото: Getty Images/Barcroft Media/Madoka Ikegami
Несмотря на свою малочисленность, цаатаны с оптимизмом глядят в будущее
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