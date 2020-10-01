Умер начальник канцелярии Путина

Скончался глава канцелярии президента России Александр Голублев, сообщили 1 октября в Кремле.

Российский лидер выразил соболезнования сыновьям Голублева. Президент охарактеризовал чиновника как отзывчивого и доброжелательного человека.

«Высокие профессиональные и личные качества, безграничная преданность делу снискали ему заслуженный авторитет и неизменно были востребованы на самых ответственных направлениях государственной службы», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Александр Михайлович Голублев возглавлял президентскую канцелярию с 2014 года.