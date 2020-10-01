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Главный тренер «Локомотива» оценил итоги жеребьевки Лиги чемпионов

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Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Марко Николич рад итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Об этом 1 октября сообщил «Спорт-Экспресс».

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«Я рад, что попалась «Бавария» — клубный чемпион Европы, мне нравится немецкий футбол. «Атлетико» уже был в группе с «Локо», — отметил тренер команды.

По словам Николича, «Зальцбург» он тоже хорошо знает. Как напомнил тренер, «Локомотив» находится среди 32 лучших команд Европы.

«Я верю в нашу команду, мы должны сделать всё, чтобы достойно представить русский футбол. Попробуем оставить хорошее впечатление и забирать у всех очки», — добавил он.

«Локомотив» сыграет в группе А с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом».

На групповом этапе Лиги чемпионов Россию впервые представят три клуба. В турнир попали «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар».

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