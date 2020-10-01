Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Собянин заявил о санкциях к не отправившим 30% работников на удаленку компаниям
Спорт
Максимилиан Филипп перейдет из «Динамо» в «Вольфсбург»
Мир
Вашингтон анонсировал участие Трампа во втором раунде дебатов с Байденом
Спорт
«Зенит» сыграет с «Боруссией» на групповом этапе Лиги чемпионов
Мир
США призвали Армению и Азербайджан к переговорам по Карабаху
Сюжет:

Путин поручил доложить об объемах ущерба от паводков до 15 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству оценить и доложить об объемах ущерба от паводков в Иркутской области. Список поручений опубликован на сайте Кремля в четверг, 1 октября.

Берег без надежды: почему уровень воды в Байкале достиг критической отметки
Его снижению мешают незаконные постройки у Иркутского водохранилища, но эвакуировать людей пока не спешат

Доклад по этому вопросу должен быть представлен 15 октября. Кроме того, правительству дано поручение выделить средства на строительство защитных гидротехнических сооружений и на обеспечение доступными кредитами субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от наводнения в регионе в 2019 году.

Также глава государства поручил оценить последствия паводков августа 2020 года в Амурской области, Забайкальском крае, Приморье, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Правительство, МЧС и местные власти должны принять меры помощи пострадавшим и как можно скорее восстановить инфраструктуру.

Кроме того, президент дал поручение федеральному правительству совместно с правительствами Иркутской области и Бурятии проработать проведение Года Байкала в России.

30 сентября в двух районах Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводков. Таким образом, ЧС введено уже в 12 муниципалитетах региона.

24 сентября замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что глава МЧС России введет режим ЧС межрегионального характера из-за ситуации с паводками в Хабаровском крае и ЕАО.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020