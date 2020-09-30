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Режим ЧС ввели еще в двух районах Хабаровского края в связи с паводками

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В Ульчском и Николаевском районах Хабаровского края ввели режим краевой чрезвычайной ситуации в связи с паводками. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Михаил Дегтярёв, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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В комитете правительства края по гражданской защите объяснили, что теперь режим ЧС действует на территории 12 муниципалитетов. Изначально он охватывал Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, а также Верхнебуреинский, Амурский, Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Комсомольский, Нанайский и Хабаровский районы. Необходимость расширения возникла в связи с движением гребня паводка по Амуру, пишет ИА AmurMedia.

Гидрологи сообщают о том, что сейчас гребень паводка миновал Нанайский район и приближается к Комсомольску-на-Амуре. 30 сентября у села Тахта Ульчского района вода может достигнуть отметки в 500 см — это уровень неблагоприятных явлений. К 11–13 октября гребень дойдет до Николаевского района. В Николаевске-на-Амуре ожидается подъем воды до 220–250 см, что также является категорией неблагоприятных явлений.

1-2 октября пик паводка прогнозируют в Комсомольске-на-Амуре. Эксперты считают, что вода поднимется до 710–720 см.

28 сентября врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о проведении служебной проверки в отношении компании, которая самовольно разобрала временную дамбу в затоне во время паводка.

24 сентября замглавы МЧС Виктор Яцуценко заявил, что глава МЧС России введет режим ЧС межрегионального характера из-за ситуации с паводками в Хабаровском крае и ЕАО.

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