В Хабаровском крае начали проверку из-за разбора дамбы во время паводка

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 28 сентября сообщил о проведении служебной проверки в отношении компании, которая самовольно разобрала временную дамбу в затоне во время паводка.

«Некая компания «Хабаровский речной торговый порт» самовольно разобрала временную дамбу в затоне. Причем не удосужилась уведомить краевую комиссию по ЧС. Якобы какие-то чиновники что-то порекомендовали ей, и всё — дамбы нет», — написал Дегтярев в своем Instagram.

Он отметил, что в результате этих действий компании вновь оказались подтоплены десятки гаражей, которые люди уже просушили, однако на этот раз обошлось без более тяжких последствий. Вместе с тем, по его словам, этой ситуацией заинтересовались правоохранительные органы и уже назначена служебная проверка.

«То, что произошло — следствие анархии, которая царит и в кабинетах чиновников, и на улицах. Но мы это исправим», — добавил Дегтярев.

Согласно данным краевого управления МЧС на 28 сентября, в результате повышения уровней воды на реках региона, скопления дождевых и грунтовых вод подтопило более 50 населенных пунктов.

Несколько дней назад уровни воды на реке Амуре у Комсомольска-на-Амуре достигли отметки категории опасного явления — 6,5 м, пишет «Газета.ру».

26 сентября Дегтярев сообщил, что Хабаровский край имеет право на получение федеральной помощи на противопаводковые мероприятия. Полученные средства, по его словам, помогут компенсировать потери сельхозпроизводителям и гражданам, которые лишились жилья.