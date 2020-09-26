Хабаровский край обратится за федеральной поддержкой из-за паводка

Введенный в Хабаровском крае режим ЧС межрегионального характера позволит обратиться в федеральный центр и получить финансирование на противопаводковые и восстановительные мероприятия.

«Средства помогут компенсировать потери сельхозпроизводителям, гражданам, которые потеряли урожай, жилье», — заявил врио губернатора Михаил Дегтярев в ходе прямой линии на региональном телеканале «Губерния». Когда сойдет вода, начнется оценка ущерба, а также запустят процедуру возмещения, передает ИА «Хабаровский край сегодня». Нынешний паводок — уже не первый за несколько лет, возможно, влияет на это антропогенный фактор. По словам Дегтярева, достраивать дамбу в микрорайоне «Строитель» начнут в 2021 году.

Напомним, Хабаровску необходимо решить ряд проблем в области экологии и здравоохранения. Один из них касается вакцинации хабаровчан, в чьи дома пробралась вода. Так, 27 горожан планируется привить от гепатита А, брюшного тифа и дизентерии. Следующим этапом станет расчистка участков, на которые вода принесла мусор. Затем площади продезинфицируют и дератизируют.