В Италии впервые с весны за сутки выявили более 2 тыс. новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Италии за минувшие 24 часа составило 2548. Об этом в четверг, 1 октября, сообщило министерство здравоохранения республики.

Этот показатель стал самым высоким с конца апреля. По данным ведомства, инфицированных выявили после проведения более 118 тыс. тестов.

По данным агентства Ansa, особо высок рост числа случаев коронавируса в Венето, там выявили 445 новых заболевших.

От осложнений коронавируса умерли 24 человека. Общее число инфицированных достигло 317 409, вылечились 228 844 человека, умерли 35 918 пациентов.

В сентябре ученые международного коллектива под руководством Жана Буске из клиники берлинского Университета имени Гумбольдта предположили, что смертность от COVID-19 зависит от национальных особенностей питания.

Так, среди стран Европы наиболее низкий уровень летальности зафиксирован в Германии, Австрии, Чехии, Польше, Словакии и Финляндии. Наиболее высокие показатели смертности (от 10%) у Бельгии, Франции, Италии и Великобритании.