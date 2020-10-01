Вандалы украли более 60 м ливневки в Красноярске

В Красноярске неизвестные вандалы похитили ливневые решетки с Театральной площади. Покупать новые решетки придется за счет средств, предназначенных для благоустройства территории.

По данным мэрии, похищенные решетки были установлены взамен старых, которые пришли в негодность. Они закрывали сливные каналы. Однако вскоре после установки решетки пропали. Неизвестные вандалы похитили около 60 м ливневки за одну ночь. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

На данный момент планируется закупка новых решеток.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске неизвестные перевернули скамейки и урны на благоустроенном участке на Левашовском бульваре.