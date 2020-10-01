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Роскачество предложило надпись «обработанная вода» на бутылках с водой

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В Роскачестве считают необходимым дополнить техрегламент о безопасности упакованной питьевой воды с требованием размещать на этикетке информационную надпись «обработанная вода». Об этом сообщил руководитель организации Максим Протасов в ходе Всероссийского водного конгресса – 2020.

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«В некоторых странах это уже является нормой», — цитирует его «РИА Новости». В местах продаж природной и обработанной воды их, возможно, стоит отделить визуально, а раздел определить на законодательном уровне, как ранее это было сделано в отношении молочной продукции.

По его словам, для обработанной питьевой воды такие маркетинговые уловки, как указание места добычи или иного указания на происхождение, являются незаконными, но по-прежнему сохраняются. В качестве примера он привел, в частности, указание на натуральность воды, надписи на иностранных языках, визуализацию образов.

Как подчеркнул глава Роскачества, на этом основании предлагается предусмотреть дополнительные требования к маркировке — путем внесения в техрегламент запрета на регистрацию товарных знаков для обработанной питьевой воды, которые содержат слова о природном происхождении или географических объектах происхождения воды.

Протасов отметил, что сегодняшний момент природное происхождение воды невозможно подтвердить достоверно, а требования в техрегламенте являются декларативными из-за отсутствия описания определяющего метода.

Ранее в четверг сообщалось о проверке Роскачеством продукции 32 популярных торговых марок, производящих минеральную воду. Объем исследованных товаров — от 0,5 до 1,5 л. Стоимость — от 1,42 до 17,5 рубля за 100 мл.

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