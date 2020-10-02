Прямой эфир

Мощное движение: зачем тайцы кормят буйволов яйцами с пивом

Неповоротливые животные во время традиционных гонок превращаются в резвых скакунов
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Getty Images
В Паттайе начались гонки на буйволах — главное событие года в тайской провинции Чонбури. На праздник собираются животные и их хозяева со всей страны, а также сотни зрителей из числа местных жителей и туристов. Как проходят бега — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images
Официальные ежегодные заезды проводятся здесь уже почти 150 лет. А неофициальные гонки известны с древних времен
На весь экран
Фото: Getty Images
Когда-то гонки были популярным развлечением у местных крестьян
На весь экран
Фото: Getty Images
Бега проводились перед сезоном дождей, когда полевые работы еще не начались и у крестьян было много свободного времени
На весь экран
Фото: Getty Images
В конце XIX века гонки показали королю Раме V, посетившему Чонбури. Он был сильно впечатлен и приказал проводить такие мероприятия каждый год
На весь экран
Фото: Getty Images
Со временем бега превратились в крупное культурное событие
На весь экран
Фото: Getty Images
В рамках Chonburi Buffalo Racing Festival проводится конкурс Miss Buffalo, проходит сельскохозяйственная ярмарка, продаются изделия местных ремесленников
На весь экран
Фото: Getty Images
Животных, обладающих буйным нравом, для соревнований готовят с раннего возраста. Молодых телят, еще не набравших вес, долго тренируют и держат на специальной диете, в которую входят яйца и пиво
На весь экран
Фото: Getty Images
Для местных крестьян тренировка буйволов — одна из весомых статей дохода. Подготовленное животное стоит около 80 тыс. бат (200 тыс. рублей), перспективный теленок — вдвое дешевле
На весь экран
Фото: Getty Images
Буйволов, участвующих в соревнованиях, сейчас для работы в поле не используют. Их холят и всячески ублажают, как талисманы, приносящие удачу и благополучие в дом
На весь экран
Фото: Getty Images
В 2012 году гонки были объявлены нематериальным объектом культурного наследия Таиланда
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020