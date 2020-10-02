Мощное движение: зачем тайцы кормят буйволов яйцами с пивом

В Паттайе начались гонки на буйволах — главное событие года в тайской провинции Чонбури. На праздник собираются животные и их хозяева со всей страны, а также сотни зрителей из числа местных жителей и туристов. Как проходят бега — в фотогалерее «Известий»
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Официальные ежегодные заезды проводятся здесь уже почти 150 лет. А неофициальные гонки известны с древних времен
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Когда-то гонки были популярным развлечением у местных крестьян
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Фото: Getty Images
Бега проводились перед сезоном дождей, когда полевые работы еще не начались и у крестьян было много свободного времени
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Фото: Getty Images
В конце XIX века гонки показали королю Раме V, посетившему Чонбури. Он был сильно впечатлен и приказал проводить такие мероприятия каждый год
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Фото: Getty Images
Со временем бега превратились в крупное культурное событие
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Фото: Getty Images
В рамках Chonburi Buffalo Racing Festival проводится конкурс Miss Buffalo, проходит сельскохозяйственная ярмарка, продаются изделия местных ремесленников
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Фото: Getty Images
Животных, обладающих буйным нравом, для соревнований готовят с раннего возраста. Молодых телят, еще не набравших вес, долго тренируют и держат на специальной диете, в которую входят яйца и пиво
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Фото: Getty Images
Для местных крестьян тренировка буйволов — одна из весомых статей дохода. Подготовленное животное стоит около 80 тыс. бат (200 тыс. рублей), перспективный теленок — вдвое дешевле
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Фото: Getty Images
Буйволов, участвующих в соревнованиях, сейчас для работы в поле не используют. Их холят и всячески ублажают, как талисманы, приносящие удачу и благополучие в дом
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Фото: Getty Images
В 2012 году гонки были объявлены нематериальным объектом культурного наследия Таиланда
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