ФК «Химки» подписал контракт с Глушаковым

Футбольный клуб «Химки» в четверг, 1 октября, сообщил о подписании контракта с 33-летним полузащитником Денисом Глушаковым.

«Перед матчем с «Локомотивом» состав красно-черных пополнил полузащитник Денис Глушаков», — говорится в публикации.

Отмечается, что контракт с футболистом подписан до конца текущего сезона.

4 августа стало известно, что Глушаков объявил об уходе из грозненского футбольного клуба «Ахмат». Как отметил спортсмен, «пришло время двигаться дальше».

За «Ахмат» Глушаков выступал с лета 2019 года. Его соглашение с клубом истекло в июле, продлевать его хавбек отказался. Всего за команду полузащитник провел 27 матчей, в которых забил шесть мячей. С 2013 года он выступал за «Спартак», в 2017 году в статусе капитана стал чемпионом России и выиграл Суперкубок.

Тогда отмечалось, что футболист стал свободным агентом и, вероятнее всего, присоединится к одному из московских клубов. Среди главных претендентов назывались «Динамо» и родной для Глушакова «Спартак».