Спецбахилы для работающих с коронавирусом врачей шьют в Татарстане

В Дрожжановском районе Татарстана начали шить специальные бахилы для медиков, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Республики Татарстан Фарида Яркаева.

Она объяснила, что для взаимодействия пациентов с COVID-19 необходимы особые бахилы, высокие. Именно такие шьют на территории предприятия в Дрожжановском районе.

Также, отметила чиновница, раньше в республике не было производителей респираторов и медицинских масок, теперь же их множество.

Весной на швейной фабрике в поселке Дубровка Брянской области увеличили производство защитных костюмов для медицинских работников. Предприятие получило разрешение на пошив спецодежды от федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в рекордный срок — за две недели.