Строительство Северного обхода Твери обсудили в правительстве региона

В правительстве Тверской области обсудили строительство Северного обхода Твери. Разработкой проекта уже занимается ГК «Автодор», завершить его планируют в 2021 году.

Как сообщает региональное правительство, власти обсудили варианты обустройства развязок и съездов в направлении городов Кимры, Бежецк и других населенных пунктов. Кроме того, был поднят вопрос развития сервисных зон и заправочных комплексов, пишут «Тверские ведомости».

Губернатор региона Игорь Руденя отметил, что строительство обхода Твери позволит создать на территориях Калининского, Кимрского, Бежецкого и Рамешковского районов дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов, агропромышленного комплекса и жилищного строительства.

24 сентября губернатор встретился с председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги». По итогам встречи было объявлено о новом варианте прохождения Северного обхода Твери.

В июне этого года стало известно, что Северный обход Твери предусматривает создание 35 искусственных сооружений, включая мост через Волгу со стороны Москвы. Игорь Руденя предложил рассмотреть возможность организации пешеходных зон и велосипедных дорожек. Проект также включает строительство нескольких транспортных развязок. Сдать объект планируют до 2023 года.