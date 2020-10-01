Вашингтон не планирует отменять санкций против «Северного потока – 2»

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон не рассматривает возможность отмены санкций против «Северного потока – 2». При этом Вашингтон продолжает обсуждать свою обеспокоенность с партнёрами и союзниками в Европе, добавил американский дипломат.

В декабре прошлого года США пообещали ввести санкции против всех участников строительства второго трансбалтийского газопровода.

«Северный поток – 2» вынуждены были приостановить, когда осталось уложить всего 160 км труб. Американцы выступают против нового трубопровода, так как хотят продвигать в Европу свой сжиженный газ. Поставки топлива из США обойдутся странам ЕС гораздо дороже, чем из России.

Многие политики и бизнесмены в Германии называют санкции Вашингтона против газопровода недопустимыми.