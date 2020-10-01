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Названы самые популярные комплектации Chevrolet Niva

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Паблик «Нива Шевроле» провел опрос среди владельцев автомобилей Chevrolet Niva и выяснил, какие комплектации модели являются наиболее популярными. Об этом 1 октября сообщает «Лада Онлайн».

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Отмечается, что сообщество насчитывает 45 тыс. участников. Так, самой популярной комплектацией оказалась GLC. Ее выбрали 32,5% респондентов. Эта версия исполнения отличается от более доступных наличием электрообогрева ветрового стекла, мультимедийной системы, парктроника, камеры заднего вида, обогрева передних сидений, многофункционального подлокотника.

На втором месте — автомобили в версии L, которую указали 21,68% опрошенных. Третье место занимают машины в комплектации LE — 17,34%.

До июля 2020 года внедорожник Niva выпускался под маркой Chevrolet и предлагался в восьми различных комплектациях.

15 июня сообщалось, что официальный дистрибутор узбекского автопроизводителя UzAuto Motors на российском рынке, компания «Келес Рус», начинает продажи в РФ бюджетных автомобилей Chevrolet.

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