Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Россия договорилась с Мальтой о налогообложении
Мир
Азербайджан опроверг использование боевых самолетов и вертолетов в Карабахе
Происшествия
МЧС сообщило об увеличении площади пожаров под Воронежем до 291,5 га
Мир
Россия выделила более 68 млн рублей на оказание помощи бедным странам в борьбе с COVID-19
Мир
Путин, Трамп и Макрон согласовали заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Сюжет:

В Аргентине зарегистрировано рекордное число новых заражённых COVID-19

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Аргентине зарегистрировано рекордное число новых заражённых COVID-19. Суточный прирост составил более 14 тыс. больных, это самая большая цифра с начала пандемии.

Тем временем карантин в Израиле продлили до 14 октября, ранее предполагалось, что он будет продолжаться до 10 октября. Правительство ограничило политические акции протеста. Митинги можно устраивать на расстоянии около 1 км от дома, участвовать в них могут максимум 20 человек. Число заболевших за сутки выросло на более чем на 8 тыс. человек.

Борис Джонсон призвал британцев соблюдать антивирусные правила. После введения ограничений 24 сентября число заболевших снизилось. За несоблюдение самоизоляции предусмотрен штраф до £10 тыс.

Ангела Меркель заявила, что наступают тяжёлые месяцы. Политик напомнила, что к концу пандемии страна ещё не подошла. Германия объявила Бельгию зоной риска из-за COVID-19. В особом перечне опасных стран ЕС оказались уже 15 государств.

Минздрав Испании требует ввести карантин в нескольких областях. Передвижения жителей могут серьёзно ограничить. Сейчас в Испании около 770 тыс. заболевших.

Для госслужащих Мексики продлили изоляцию. Сотрудники ведомств вернутся на работу 4 января.

Власти Словакии с 1 октября вводят режим чрезвычайного положения в стране сроком на 45 дней. На это время запретят все массовые мероприятия.

До 31 октября изоляцию продлили в индийском штате Тамилнад.

С 1 октября в Молдавии прекращает действие режим ЧП, введённый из-за коронавируса. Новые меры будут применять в каждом отдельном районе, в зависимости от ситуации с заражением.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020