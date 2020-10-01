В Аргентине зарегистрировано рекордное число новых заражённых COVID-19. Суточный прирост составил более 14 тыс. больных, это самая большая цифра с начала пандемии.

Тем временем карантин в Израиле продлили до 14 октября, ранее предполагалось, что он будет продолжаться до 10 октября. Правительство ограничило политические акции протеста. Митинги можно устраивать на расстоянии около 1 км от дома, участвовать в них могут максимум 20 человек. Число заболевших за сутки выросло на более чем на 8 тыс. человек.

Борис Джонсон призвал британцев соблюдать антивирусные правила. После введения ограничений 24 сентября число заболевших снизилось. За несоблюдение самоизоляции предусмотрен штраф до £10 тыс.

Ангела Меркель заявила, что наступают тяжёлые месяцы. Политик напомнила, что к концу пандемии страна ещё не подошла. Германия объявила Бельгию зоной риска из-за COVID-19. В особом перечне опасных стран ЕС оказались уже 15 государств.

Минздрав Испании требует ввести карантин в нескольких областях. Передвижения жителей могут серьёзно ограничить. Сейчас в Испании около 770 тыс. заболевших.

Для госслужащих Мексики продлили изоляцию. Сотрудники ведомств вернутся на работу 4 января.

Власти Словакии с 1 октября вводят режим чрезвычайного положения в стране сроком на 45 дней. На это время запретят все массовые мероприятия.

До 31 октября изоляцию продлили в индийском штате Тамилнад.

С 1 октября в Молдавии прекращает действие режим ЧП, введённый из-за коронавируса. Новые меры будут применять в каждом отдельном районе, в зависимости от ситуации с заражением.