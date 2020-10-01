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Названы самые популярные в России банки

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«Сбер», ВТБ и «Тинькофф» признаны самыми популярными агрегаторами в банковской сфере России. Об этом свидетельствуют данные опроса компании «Делойт», опубликованные 1 октября на ее официальном сайте.

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В онлайн-опросе приняли участие более 5 тыс. человек из более чем 200 городов России. Исследование было нацелено на изучение того, какими ведущими розничными банками РФ клиенты пользуются чаще всего и в чем особенности их потребительских предпочтений. Также для анализа использовалась консолидированная отчетность банков, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По результатам исследования, лидером в российском банковском секторе является ПАО «Сбербанк России», однако другие банки активно укрепляют свои позиции. Среди частных банков по частоте использования услуг розничными клиентами за анализируемый период наиболее популярными среди опрошенных стали АО «Тинькофф Банк» и АО «Альфа-банк».

Для большинства респондентов (61%) наиболее важную роль при выборе банка играла привлекательность условий, предлагаемых банком — кэшбэк, партнерские программы, доступность услуг. Другим ключевым фактором для 56% опрошенных оказалась надежность финансового агрегатора. Удобство сервисов и качество обслуживания значимыми критериями назвали 49% и 45% участников опроса соответственно. Фактор наличия у банка отделений посчитали существенным лишь 41% респондентов.

По прогнозу бывшего зампреда Центробанка России Михаила Сухова, в следующие три года около 100 банков покинут рынок. Около трети из них закроются добровольно из-за потери рентабельности и снижения ставок, уточнил эксперт. Причиной для ухода с рынка небольших банков, как полагает Сухов, станет отзыв лицензии.

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