Осенний пожароопасный сезон начался в Уссурийске

В Уссурийске наступил осенний пожароопасный сезон. В связи с необходимостью профилактических мер в городе утвержден состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации природных пожаров.

Во всех сельских населенных пунктах городского округа организуют проверку состояния защитных противопожарных полос, наличия средств пожаротушения и готовности противопожарного водоснабжения. Об этом сообщает ИА UssurMedia. Также комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поручила организовать очистку населенных пунктов от мусора, горючих отходов, сухой растительности. Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту организует работу волонтеров по оказанию адресной помощи при уборке территорий.

Управление образования и молодежной политики проведет дополнительные инструктажи с учениками по соблюдению мер пожарной безопасности.

Все патрульные и маневренные группы Уссурийска оснащены первичными средствами пожаротушения. В селах установлена звуковая сигнализация для оповещения населения. Во время пожароопасного периода запрещено разведение костров, заготовка древесины, а также выполнение работ с открытым огнем.